أخبرت مسؤولة الإعلام في مكتب شرطة مقاطعة روثرفورد، ليزا مارشيسوني، شبكة CNN، أن نواب قائد شرطة "مقاطعتي روثرفورد وويلسون يحققون في شاحنة صندوقية متوقفة في متجر صغير تشغل صوتًا مشابهًا لما سمع قبل انفجار يوم عيد الميلاد في ناشفيل".



وفقًا لمارشيسوني، سافر السائق من مقاطعة روثرفورد إلى مقاطعة ويلسون حيث أوقفته الشرطة واحتجزته.



وقالت مارشيسوني، إنه تم تلقي مكالمة "في حوالي الساعة 10:30 صباحًا حول الشاحنة البيضاء المتوقفة في سوق كروسرودز في والتر هيل"، لافتة أن الشرطة حددت مكان الشاحنة وأوقفوا حركة المرور.



وأشارت إلى أن شرطة مقاطعة روثرفورد وويلسون ودوريات الطرق السريعة في ولاية تينيسي يجرون تحقيقا حالياً.

وتم إجلاء السكان القريبين خلال التحقيق النشط كإجراء احترازي، وفقًا لمارشيسوني.

وأفادت ماشيسوني أنه "كإجراء احترازي، تم إجلاء السكان القريبين خلال التحقيق الجاري".

وفي وقت سابق الأحد، حددت سلطات إنفاذ القانون "شخصاً محل اهتمام"، وهو كوين وارنر، 63 عامًا، من ولاية تينيسي، كشخص رئيسي في التحقيق في انفجار عربة ناشفيل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد، بحسب قائد شرطة مترو ناشفيل جون دريك.

وحذر دريك من أن "هذا شخص مهم - لا يزال من الممكن أن يكون هناك المزيد".

وتعتقد السلطات أنه تم العثور على رفات وارنر في موقع الانفجار، وفقًا للعديد من مسؤولي إنفاذ القانون الذين لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق وتحدثوا إلى CNN بشرط عدم الكشف عن هويتهم. في حين ينتظر مكتب التحقيقات الفيدرالي نتائج اختبار الحمض النووي لتأكيد الهوية.