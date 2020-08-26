 بايدن يكلف فريقا رقميا جديدا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يكلف فريقا رقميا جديدا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:19 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:19 م

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين أسماء أعضاء فريق البيت الأبيض الرقمي المقبل المكلف بإشراك الجمهور وتنمية الشراكة لتمديد وصول الرئيس المنتخب إلى "خارج منابر التواصل الاجتماعي الخاصة به"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن في بيان له: "هذا الفريق من الخبراء المتنوعين لديهم مجموعة واسعة من التجارب في الاستراتيجية الرقمية سيساعد في ربط البيت الأبيض بالشعب الأميركي بطرق جديدة ومبتكرة".

وسيقود الفريق روب فلاهرتي الذي خدم كمدير رقمي للحملة الانتخابية لبايدن والذي يعمل حاليا مديرا للفريق الانتقالي.

واستخدم الرئيس دونالد ترامب وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما موقعا فيسبوك وتويتر، للوصول إلى مؤيديه والانخراط معهما مباشرة، متجاوزاً منافذ الإعلام التقليدية.

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