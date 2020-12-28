قرض فرنسي لكينيا بـ126 مليون دولار لربط مطار نيروبي بقلب العاصمة عبر خط سكك حديدية

كشف وزير النقل الكيني جيمس مشاريا أن بلاده حصلت على قرض بقيمة 126 مليون دولار أمريكي من الحكومة الفرنسية من أجل مد خط سكك حديدية لربط مطار نيروبي الدولي بقلب العاصمة الكينية.

وأوضح وزير النقل الكيني في مؤتمر صحفى اليوم أنه من المقرر البدء في أعمال هذا المشروع اعتبارا من شهر مارس 2021 وسيستمر لمدة عامين. وأضاف أن التمويل الفرنسي سيغطي أيضا وصلة الربط بين محطة نيروبي المركزية للقطارات ومحطة "سايوكيمو" نقطة انطلاق الخط الجديد.

وأشار إلى أن هذا الخط الحديدي بدخوله الخدمة سيتكامل مع خط الحافلات السريع (Bus Rapid Transit, BRT) الذي تموله الصين أيضا في نيروبي. وسيقلل المشروعان مدة الرحلة بين المطار وقلب العاصمة نيروبي، والتي تصل المسافة بينهما 20 كم فقط، لكنها تستغرق حاليا نحو ساعتين بسبب ازدحام الطرق.

ويهدف المشروع الذي تموله فرنسا إلى التخفيف من حدة ازدحام الطرق في العاصمة نيروبي التي يقطنها نحو 8 ملايين نسمة. كما يعد المشروع ثمرة لدفء العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وكينيا والتي عززتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنيروبي في مارس عام 2019 وأيضا زيارة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا للعاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر 2020.