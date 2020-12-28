رصد 76 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 73 حالة رصدت في بيانات العاصمة يوم أمس السبت.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 76 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 10989 شخصا، بعد أن كان 10913 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو استقرارا نسبيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 24 ديسمبر 74 حالة، وفي 25 ديسمبر 77، وفي 26 ديسمبر 73.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 786204 إصابات مؤكدة، بينها 604604 حالات شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأحد 6620 وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 28284 إصابة مع رصد 552 وفاة.

ومن المتوقع مع ذلك أن تشهد البلاد تراجعا تدريجيا لهذه المؤشرات بعد إطلاق السلطات يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".