ذكر مسؤولون أن سريلانكا فتحت مطاراتها أمام السياح الأجانب مرة أخرى، اليوم الأثنين، حيث استقبلت أول رحلة منذ ثمانية أشهر، بعد أن تم منع الزوار من زيارة البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووصلت الطائرة التي تقل 180 سائحا من أوكرانيا إلى مطار "ماتالا" الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة السياحة إن سريلانكا قررت إعادة فتح اثنين من مطاراتها الدولية أمام السائحين، بموجب إرشادات صحية صارمة، تتضمن ضرورة بقاء السائحين فى الفنادق خلال الأسبوع الأول، قبل بدء جولاتهم السياحية.

وخصصت السلطات فنادق بعينها لإقامة السائحين، مع عدم السماح للموظفين المحليين من مغادرة المبنى.

وتتوقع سريلانكا أن تجذب حوالي عشرة آلاف سائح، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لاسيما من روسيا وأوكرانيا، وتأمل البلاد في أن تتوسع في هذا المجال اعتمادا على النتائج.

تأتي تلك الخطوات لفتح البلاد أمام السياح على الرغم من تسجيل البلاد ما بين 500 و600 حالة إصابة يوميا، فيما زادت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 191.