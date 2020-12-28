قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إنها المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومعها تسع قيادات أخرى من النساء، ما بين وكلاء وزارة ومديري عموم.

وأضاف طايع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن وزارة الأوقاف، في السنوات السبع الأخيرة، لا تفرق بين رجل وامرأة في المناصب، مؤكدًا أن العبرة بالكفاءة.

وأوضح أن هناك سيدات تولين مناصب في القطاع الديني، معقبًا: «إحدى القيادات التي تتولى منصب مدير عام القروض والمؤسسات سيدة وكذا مدير عام الملكية، فضلًا عن قيادات وسطى وإشرافية».

يُذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد قرر تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية بالهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف وهن (المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - رندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي - الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية).

كما تم تعيين (سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين- المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني- الدكتورة منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر - سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني - روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك - هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات - غادة محمد أبو الوفا إسماعيل مديرًا عامًا للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا).