الجيش التركي يدرب عناصر البحرية الليبية على «الدفاع تحت الماء»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراءها تدريبات لعناصر من البحرية الليبية حول الدفاع تحت الماء في لييبا.

وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد، إن دوراتها التدريبية المتعددة الأبعاد لأفراد الجيش الليبي مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والتشاور العسكري المبرمة بين البلدين.

وأوضحت أنها تجري حاليا دورة تدريبية لعناصر من البحرية الليبية، في مجال الدفاع تحت الماء، تستمر 5 أسابيع.

كما لفتت البيان إلى استمرار دورة أخرى في مجال عمل خفر السواحل انطلقت في 20 ديسمبر الحالي وتستمر 6 أسابيع.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.

وكانت تركيا قد وقعت في نوفمبر العام الماضي، مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.