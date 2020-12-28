نمو صادرات ماليزيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع صادرات ماليزيا خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3ر4% سنويا بعد زيادتها بنسبة 2ر0% خلال أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت واردات ماليزيا خلال الشهر الماضي بنسبة 9% سنويا بعد تراجعها بنسبة 6% سنويا خلال الشهر السابق.

يأتي ذلك فيما يتوقع الخبراء مواصلة الاقتصاد الماليزي مسيرته نحو التعافي خلال الأشهر الأولى من عام 2021 وفقا لإدارة الإحصاءات الماليزية.

وقال رئيس الإحصائيين الماليزيين الدكتور عُزير محيى الدين، مستشهدا بالتقرير الاقتصادي لبنك آسيا للتنمية الصادر في كانون أول/ديسمبر 2020، إن الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا من المتوقع أن يتقلص هذا العام بنسبة 6 % ويسجل نمواً بنسبة 7 % في عام 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) في الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الماليزي يتعافى بشكل تدريجي مع استمرار الرقابة على الوضع الوبائي من خلال الإجراءات التشغيلية الموحدة الصارمة التي وضعتها الحكومة لمكافحة الجائحة.