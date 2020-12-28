البرلمان الإيطالي يصدق على موازنة عام 2021

صدق مجلس النواب الإيطالي على موازنة عام 2021، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لدعم قطاع الصحة والقطاعات المتضررة من فيروس كورونا بمليارات الدولارات.

وصدق مجلس النواب على مشروع الموازنة في تصويت أجرى مساء أمس الأحد. وصوت 298 نائبا لصالح الموازنة مقابل رفض 125 نائبا، وتغيب ثمانية نواب. ويشار إلى أن التصديق على الموازنة يتطلب الحصول على أصوات 212 نائبا.

وسيتم الآن تمرير مشروع الموازنة إلى مجلس الشيوخ، لكي يجرى التصويت عليه بعد غد الأربعاء.

ويتركز الدعم في الموازنة على قطاع الصحة، الذي سوف يتم تعزيزه بـ مليار يورو (1.2 مليار دولار). وتهدف الأموال لشراء اللقاحات وتعيين العاملين وأمور أخرى.

ومن بين الجهات التي ستحصل على مساعدات شركات وأصحاب المهن الحرة الذين، الأكثر تضررا من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تمويل التعديلات الضرورية المتعلقة بفيروس كورونا في قطاع التعليم.

يذكر أن إيطاليا كانت من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت نحو 72 ألف حالة وفاة بالفيروس من بين أكثر من مليوني حالة إصابة.

وتخضع إيطاليا حاليا لإجراءات إغلاق صارمة في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.