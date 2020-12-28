تراجع التصنيف الائتماني لـ41 شركة في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع عدد الشركات الكورية الجنوبية التي تراجع تصنيفها الائتماني خلال العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاث وهي "نايس إنفستورز سيرفس" و"كوريا ريتنجس كورب" وكوريا أنفستورز سيرفس" خفضت تصنيف 41 شركة كورية جنوبية في تقييمات منفصلة، بحسب بيانات خدمة "يونهاب إنفوماكس" للأنباء الاقتصادية التابعة لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووصل عدد الشركات التي تراجع تصنيفها الائتماني خلال العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016 عندما بلغ هذا العدد 50 شركة.

وكانت شركات تكرير النفط والفنادق ومتاجر الأسواق الحرة وسلاسل دور السنيما وشركات التوزيع الأشد تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع التصنيف الائتماني لشركات تكرير النفط إس.كيه إنيرجي وإس.أويل كورب بمقدار درجة واحدة من أيه.أيه موجب إلى أيه.أيه. وتراجع تصنيف شركة فنادق لوت هوتيل وهوتيل شيلا بمقدار نقطة واحدة من أيه.أيه إلى أيه.أيه سالب.

ويحذر مراقبون من احتمالات استمرار تراجع التصنيف الائتماني للشركات خلال العام المقبل في ضوء استمرار أزمة جائحة كورونا.