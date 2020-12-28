الزمالك يهزم سموحة بثنائية بن شرقي وفتوح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على مضيفه سموحة بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، باستاد برج العرب.

حملت ثنائية الزمالك توقيع المغربي أشرف بن شرقي من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الثاني الظهير الأيسر أحمد فتوح بمجهود فردي

قدم الزمالك أداءً جيداً طيلة الـ 90 دقيقة حرم فيه سموحة من تشكيل خطورة على مرمى الحارس محمد أبوجبل

البداية جاءت سريعة بهدف ملغي لبن شرقي لوجود تسلل لحظة تسلمه تمريرة إمام عاشور خلف مدافعي سموحة بالدقيقة الخامسة.

وعاد بن شرقي ليعوض الهدف المغلي، بعدما سجل ركلة جزاء حصل عليها يوسف أوباما نتيجة إعاقة من محمود البدري في الدقيقة 8.

وأضاف الهدف الثاني أحمد فتوح بمجهود فردي في الدقيقة 32، بعدما راوغ أكثر من لاعب من دفاع سموحة ومر ليسدد أرضية في شباك الهاني سليمان.

سيطر الزمالك بشكل واضح على مجريات اللاعب في المقابل أضاع سموحة بعض الفرص أبرزها عن طريق حسام حسن وحليمو، بينما لم تكن هناك أنياب حقيقة للفريق السكندري.

في الشوط الثاني دفاع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، بأحمد سيد زيزو بدلا من المغربي محمد أوناجم الذي لم يظهر طوال الشوط الأول، وحاول زيزو الربط مع بن شرقي وأوباما وأحداد، إلا أن الأخير اهدف أكثر من فرصة تهديفية كانت كفيلة بقتل المباراة.

وأضاع حسام حسن فرصة خطيرة لسموحة من تسلم وتسديد في مساحة ضيقة بالدقيقة 52، ومرت الكرة بجوارالقائم.

ودفع باتشيكو بشيكابالا بدلا من يوسف أوباما في الدقيقة 70، قبل أن يشارك عمر السعيد على حساب حميد أحداد بالدقيقة 82، وأخيرا حسين فيصل على حساب بن شرقي.

سموحة سيطر على الكرة في الكثير من أوقات الشوط الثاني ولكن دون فعالية حقيقية في ظل غلق المساحات أمام لاعبيه أصحاب السرعات والمهارات مثل عبدالكبير الوادي وحسام حسن.

رفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز الثاني بينما ظل سموحة في المركز الثامن وله 5 نقاط.