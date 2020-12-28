باكستان: 1974 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 55 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى9929 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 1974 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 473 ألفًا و309 حالات، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الأثنين.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و589 ألفا و317 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا، منها 32 ألفًا و205 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 423 ألفًا و892 شخصًا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال2263 مريضًا في حالة حرجة.