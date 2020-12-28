النرويج تعتزم تقليل مدة الحجر الصحي للمسافرين بعد ظهور نتيجة فحوص سلبية لكورونا مرتين

تعتزم النرويج تقليل مدة الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج، في حال جاءت نتيجة فحوص الكشف عن فيروس كورونا سلبية مرتين فور وصولهم.



وقالت وزارة الصحة النرويجية اليوم الاثنين إنه يجب خضوع المسافرين القادمين للفحص الأول في غضون ثلاثة أيام من الوصول، في حين يتوجب عليهم الخضوع للفحص الثاني في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من الوصول.



وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الثلاثاء.



وأوضحت الوزارة أن أولئك المسافرين الذين تأتي نتائج فحوصهم سلبية مرتين سيخضعون لحجر صحي لمدة سبعة أيام بدلا من عشرة أيام.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء الاختياري في الوقت الحالي سيعتمد على قدرة إجراء الفحوص.



وتعليقا على هذا الأمر، قال وزير الصحة النرويجي بينت هوي: "نحن نقدم هذا الإجراء البديل، من بين أشياء أخرى ، للحصول على نظرة عامة أفضل والسيطرة على العدوى بين المسافرين".



شددت الوزارة على أنه لن يُسمح بتقليل مدة الحجر الصحي للمسافرين القادمين من بريطانيا، الذين سيطلب منهم إجراء الفحص، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى في المملكة المتحدة.