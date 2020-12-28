قاضي عراقي: قرارات قريبا بحق المتهمين والمتورطين في مقتل المهندس وسليماني

كشف قاضي عراقي اليوم الاثنين عن أن الأيام المقبلة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي و الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة جوية أمريكية في مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.



وقال القاضي حيدر على نوري المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في تصريح صحفي، إن القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية انجازه على أتم وجه، وأن محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة.



وأضاف: "تم جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية وأقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي والممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء".



وذكر أنه تم الإطلاع على ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني لمكتب رئيس الوزراء العاملة تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، وعلى مقاطع الفيديوالتي تتضمن بيانات رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي تبين أنه أصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة.



وقال القاضي نوري إن "الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال حالما يتم اكتمال إجراءات التحقيق استناداً لما أوضحه قاضي التحقيق المختص في محكمة التحقيق المركزية التي تتولى التحقيق في هذه القضية".



وتستعد التيارات الدينية الشيعية لتنظيم فعاليات ومسيرات جماهيرية خلال الذكرى الأولى لمقتل أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية استهدف موكبهم في مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.