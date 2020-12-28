أصدرت هيئة قناة السويس، بيانا بمناسبة ذكرى افتتاح كوبري النصر العائم ببورسعيد، الذي يعد الأول من نوعه في ربط ضفتي قناة السويس بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

أكد البيان، أنه في مثل هذا اليوم 28 ديسمبر عام 2016، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى كوبري النصر العائم جنوب ميناء بورسعيد بالكيلو 4.130 بطول إجمالي للجزء المعدني للكوبري بدون المراسي 424 مترا ووزن 2600 طن، الذى ساهم في تخفيف الضغط على مرفق المعديات، حيث بلغ متوسط العبور اليومي للكوبرى 12 ألفا و400 سيارة يوميا على مدار 16 ساعة تشغيل، لتصل إجمالي المركبات العابرة للكوبري منذ افتتاحه وحتى الآن إلى 17 مليونا و856 ألف مركبة.

وأضاف البيان، أن الكباري العائمة التي أنشأتها هيئة قناة السويس على طول القناة لعبت دورا محوريا في ربط سيناء بالوادي من خلال تسهيل حركة التجارة والانتقال بين ضفتى القناة عبر وسائل جديدة بديلا عن المعديات التى كانت الوسيلة الرئيسية لسنوات طويلة، بما يساهم في خدمة المشروعات التنموية بمنطقة القناة عبر سلسلة متكاملة من محاور العبور المختلفة.

وأوضح البيان، أنه تسهيلا على المواطنين وتوجه الهيئة نحو التحول الرقمي للخدمات المقدمة، أصدرت إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة تطبيق هاتفي مخصص لكوبري النصر العائم، يوضح وبصورة فورية حالة الكوبري وهل يسمح باستقبال المركبات أم مغلق للظروف الملاحية، وغيرها من الرسائل الهامة التي يقدمها التطبيق لنحو 90 ألف مستخدم حملوا التطبيق على هواتفهم، منهم نحو 55 ألف مستخدم متفاعل لهواتف الآي فون والأندرويد.