 تعادل تشيلسي مع استون فيلا وليستر سيتي مع كريستال بالاس بالبريميرليج - بوابة الشروق
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تعادل تشيلسي مع استون فيلا وليستر سيتي مع كريستال بالاس بالبريميرليج

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 9:57 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 10:00 م

تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه استون فيلا 1/1 اليوم الاثنين في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما فرض فريق ليستر سيتي التعادل 1 /1 على مضيفه كريستال بالاس.

وفي المباراة الأولى تقدم المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو بهدف لتشيلسي في الدقيقة 34 لكن المهاجم الهولندي أنور الغازي أدرك التعادل لاستون فيلا في الدقيقة 50.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف استون فيلا صاحب المركز الخامس.

 

وعلى استاد سيلهرست بارك، تقدم المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها بهدف لكريستال بالاس في الدقيقة 58 لكن هارفي بارنيس أدرك التعادل لليستر سيتي قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ليستر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول المتصدر مقابل 19 نقطة لكريستال بالاس في المركز الثالث عشر.


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