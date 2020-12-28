غرامات صارمة على مئات اليونانيين لمخالفة إجراءات كورونا

شنت الشرطة اليونانية حملة عنيفة على الأشخاص الذين يتجاهلون الاجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد في مطلع الأسبوع الحالي، حيث شهد أمس الأول السبت وحده تسجيل 1200 مخالفة.



وذكرت السلطات أنه تم اعتراض أكثر من 62 ألف شخص أمس الأول السبت ، حيث ساق ألف شخص أسبابا غير معقولة لوجودهم خارج منازلهم، وكان عدة مئات منهم لا يرتدون الكمامات، وغرامة كلتا المخالفتين تبلغ 300 يورو (365 دولارًا).



وعلاوة على ذلك تم ضبط عدة مقاه وحانات ومطاعم تعمل بشكل غير قانوني، وفي إحدى الحالات حول رجل، في مدينة فولوس الساحلية، غرفة خاصة بالتخزين إلى حانة.



يذكر أن اليونان فرضت إغلاقا منذ بداية نوفمبر الماضي، ومن المقرر حاليا تخفيف الإجراءات في السابع من يناير المقبل، ولا يسمح للأشخاص بالخروج من منازلهم إلا بعد إبلاغ الدفاع المدني أولًا، وبشرط أن يكون لديهم سبب معقول.