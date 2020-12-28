تايلاند تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا بينها 115 حالة محلية

سجلت تايلاند، اليوم الاثنين، 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 115 إصابة محلية و14 عاملا مهاجرا و15 وافدا في الحجر الصحي؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 6285 حالة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، أن الإصابات الـ15 بين الوافدين الخاضعين للحجر الصحي هي لأشخاص من سويسرا وهولندا ونيبال والولايات المتحدة والهند وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والدنمارك وتركيا.

وتعافى 4180 شخصا من المصابين حتى الآن، بينما يتلقى 2045 مصابا العلاج. وبقي عدد حالات الوفاة عند 60 حالة دون تسجيل حالات إضافية.