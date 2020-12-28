متحدث جامعة القاهرة: نتابع حالة الطلاب عند دخولهم من البوابات بكواشف حرارية

علق محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، على حالة الطالبة التي رفضت إدارة الجامعة تأجيل امتحانها؛ نظرًا لتعرضها للإصابة بكورونا، قائلًا أن على الطالبة أن تقوم بإجراء تحليل «pcr» لتشخيص حالتها بشكل دقيق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الأحد، إن الطالبة لم توضح إجرائها للفحوصات، مضيفًا «هل دا مجرد إحساس عندها بأن عندها كورونا؟، هذا لا يكفي».

وأضاف أنه ستتم متابعة حالة الطالبة فور تواصلها مع إدارة كلية الأداب التي تدرس بها أو مع جامعة القاهرة، مؤكدًا أن الجامعة تتابع الطلاب عند دخولهم من البوابات بكواشف حرارية للكشف عن ارتفاع درجة حرارتهم.

وأوضح أنه في حالة ثبوت إيجابية حالة الطالبة، يحسب لها الترم وتسجل غياب بعذر صحي طارئ، مشيرًا إلى أن مستشفى الطلبة تتيح للطلاب إجراء فحوصات كورونا بالمجان.



