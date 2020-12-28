المعارضة الأوغندية: حظر التجمعات الانتخابية الحاشدة بسبب كورونا يستهدفنا

ذكرت المعارضة الأوغندية أن الحظر الذي يتم فرضه على التجمعات الحاشدة للحملات السياسية الإنتخابية في بعض المناطق في أوغندا قبل انتخابات 14 يناير المقبل، يهدف إلى التضييق على منافسي الرئيس، يوري موسيفيني، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يعرقل تأجيل لجنة الإنتخابات لتنظيم التجمعات الانتخابية في 12 على الأقل من المناطق الأوغندية وعددها 146، الاجتماع الحاشد لأحد المنافسين الرئيسيين لموسيفيني وهو نجم البوب، بوبي واين، الذي لم ينظم بعد اجتماعاته الحاشدة في تلك المناطق، طبقا لما ذكره متحدثه، جويل سينيوني اليوم الإثنين هاتفيا من العاصمة، كمبالا.

وقالت اللجنة إن الحظر يستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة شرق إفريقيا منذ 34 عاما، قد زار بالفعل معظم المناطق المتضررة، طبقا لما ذكره سينيوني.

ويخوض موسيفيني 76 عاما الانتخابات أمام عشرة منافسين، من بينهم قائد جيش ووزير أمن سابقين.