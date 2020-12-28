 خروج 57 حالة تعافي من فيروس كورونا بمستشفيات العزل الصحي بالبحيرة - بوابة الشروق
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خروج 57 حالة تعافي من فيروس كورونا بمستشفيات العزل الصحي بالبحيرة

شفاء - ارشيفية
شفاء - ارشيفية
خميس البرعى:
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 11:52 م
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم الاثنين، خروج 57 حالة من مستشفيات العزل بمراكز ومدن المحافظة، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول حالاتهم من إيجابي إلى سلبي، وتعافيهم من فيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفقا لبيان إعلامي صادر عن المديرية قبل قليل، إن الحالات التي غادرت مستشفيات العزل اليوم بعد تعافيهم، تم خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

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