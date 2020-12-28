السودان يعتزم نشر قوات في جنوب دارفور بعد أعمال عنف قبلية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، أمس الأحد، بأن السودان سينشر "أعدادا كبيرة" من القوات في ولاية جنوب دارفور، بعد مقتل 15 شخصا في أعمال عنف قبلية مؤخرا.

وقالت الوكالة، نقلاً عن زعيمين محليين، إن الخلاف على مصدر للمياه بين أفراد قبيلتي المساليت والفلاتة في مدينة قريضة، انتهى بمقتل شخصين من قبيلة الفلاتة.

وقال أحد القادة، إن أعضاء الفلاتة ردوا بقتل 13 شخصًا من المساليت وإصابة 34 آخرين.

وتقع مدينة قريضة على بعد 97 كيلومترا جنوب نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وكشفت الوكالة أن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دامية بين القبائل على مدار العامين الماضيين، مضيفة أن أعمال العنف الأخيرة هي الأولى منذ توصلهم إلى مصالحة في أكتوبر.

وقال موسى مهدي والي جنوب دارفور، للوكالة السودانية، إن اجتماع لجنة أمن الولاية مع القادة العسكريين والمحليين في الجريدة قرر نشر قوات "بأعداد كبيرة" لملاحقة الجناة وجمع السلاح، مضيفا أنهما اتفقا أيضا على تشكيل لجنة تحقيق.

واندلع الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان في عام 2003، بعد أن ثار متمردون أغلبهم من غير العرب ضد الخرطوم.

واتٌهمت القوات الحكومية والميليشيات العربية، التي تحركت لقمع التمرد، بارتكاب فظائع واسعة النطاق. وقُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين، بحسب وكالة رويترز.

وفي أكتوبر الماضى، أنهت السلطات الانتقالية السودانية اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة من دارفور، لكن الاتفاقية لم تشمل المجموعة الأكثر نشاطا.

وفي الأسبوع الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي إنهاء مهمة بعثة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، والمعروفة باسم "يوناميد"، بعد أكثر من 13 عامًا من إنشائها.

ويقول العديد من سكان دارفور، إن اليوناميد لم توفر لهم الحماية بشكل فعال، لكنهم يخشون أن يؤدي انسحابها إلى جعلهم أكثر عرضة للخطر وقد نظموا احتجاجات في الأسابيع الأخيرة بخصوص ذلك.