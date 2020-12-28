الأهلي يتقدم على الاتحاد بهدف كهربا فى الشوط الأول

تثدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ‏على الاتحاد السكندري، في الشوط الأول بهدف نظيف سجله محمود كهربا في الدقيقة ١٧ من زمن المباراة، التي تقام بينهما على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ‏ومحمد هاني وأكرم توفيق وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد ‏شريف.

شهدت الدقائق الأولى ضغطًا قويًّا من الفريقين ومحاولات للوصول إلى المرمى، ويطلق ديانج تصويبة قوية تمر أعلى العارضة، فيما ينجح الشناوي في إبعاد ضربة ركنية بقبضة يده في الدقيقة السادسة.

صراع قوي في منتصف الملعب للسيطرة والاستحواذ على الكرة، وينطلق محمد شريف داخل منطقة جزاء الاتحاد ويطلق تصويبة قوية تصدى لها محمد صبحي.

في الدقيقة ١٧ ينجح محمود كهربا في تسجيل هدف التقدم من هجمة مرتدة بدأها طاهر محمد طاهر من منتصف الملعب، وانطلق بسرعته ومرر ببراعة لمحمود كهربا، الذي وضع الكرة على يمين حارس الاتحاد معلنًا تقدم الأهلي.

ويحاول الأهلي مضاعفة النتيجة ويطلق طاهر محمد طاهر تصويبة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر للحارس محمد صبحي.

تضيع فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة ٢٤، عندما انطلق محمد شريف بسرعته واخترق منطقة جزاء الاتحاد واختار التمرير العرضي، ولكن الكرة تصطدم بدفاع الاتحاد وتضيع فرصة جديدة.

يجري موسيماني تغييرا أول اضطراريًّا في الدقيقة ٣٢ بنزول حسين الشحات بدلًا من طاهر محمد طاهر، الذي اشتكى من إصابة في كرة مشتركة ولم يستطع إكمال المباراة.

يهيئ الشحات الكرة إلى محمد شريف الموجود على حدود منطقة الجزاء، الذي أطلق تصويبة قوية تصدى لها حارس الاتحاد في الدقيقة ٣٤.

تتواصل الفرص الضائعة للأهلي بعد وصول الكرة إلى محمد شريف من دفاع الاتحاد في الدقيقة ٣٧، ويطلق تصويبة جديدة يتصدى لها محمد صبحي في مشهد تكرر أكثر من مرة.

في ظهور جديد وخطير للأهلي داخل منطقة جزاء الاتحاد، يرسل شريف عرضية خطيرة في الدقيقة ٤٤، تمر من أمام لاعبي الأهلي، ويلجأ الشحات إلى التصويب من على حدود منطقة الجزاء ولكن تمر الكرة خارج الملعب.

وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق جهاد جريشة حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.