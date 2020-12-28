 انخفاض أعداد الشاحنات العالقة على حدود القنال إلى أقل من 200 شاحنة - بوابة الشروق
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انخفاض أعداد الشاحنات العالقة على حدود القنال إلى أقل من 200 شاحنة

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 1:41 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 1:41 م

انخفض عدد الشاحنات العالقة في جنوب انجلترا، عقب إغلاق الحدود بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، يحتمل أن تكون أكثر انتشارا، إلى أقل من 200 شاحنة.

 

ومازال تكدس الشاحنات مستمر على الرغم من إرسال مئات الأفراد وعشرات الآلاف من اختبارات فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية للمساعدة في إجراء الاختبارات للسائقين المنتظرين لدخول فرنسا.

 

ومازالت هناك 180 شاحنة منتظرة على طريق" ام" 20 خارج يوروتنل، بالإضافة إلى 15 شاحنة أخرى متوقفة في مطار مانستون، على بعد 30 كيلومترا شمال دوفر، حيث يمكن أن يخضع السائقون لاختبار فيروس كورونا قبل التوجه إلى البلدة البريطانية القريبة من الميناء.

 

ويتعين على السائقين إظهار شهادة تثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل السماح لهم بدخول فرنسا، التي أغلقت حدودها عقب الاعلان عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس.

 


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