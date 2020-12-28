تحب الطيور المهاجرة ترك الثلوج شتاء والذهاب لمواقع أكثر دفئا لتستمر بالحياة، ومعها، يهاجر ملايين الكنديين سنويا جنوب فلوريدا الأمريكية والولايات المجاورة لها، تاركين ثلوج الشتاء الكندي وحالات اكتئاب الشتاء، متوجهين نحو شمس فلوريدا ونسيم محيطها، لكن جائحة كورونا قسمت ذلك الفريق لنصفين، أولهم سيمضي أول شتاء له منذ سنين في برد كندا، والآخر سيغامر بسلامته وأمواله للاستمتاع بالدفء.

تقول جوان بلين، مدير اتحاد طيور الثلج المهاجرة في كويبيك الكندية، لـ"فرانس برس"، إنها تقدر أن أكثر من 300 ألف كندي سيخوضون الرحلة السنوية للولايات المتحدة بتكاليف مالية أعلى وفى ظروف أصعب ومخاطر أشد.

وأغلقت كندا حدودها البرية مع الولايات المتحدة الأمريكية دون النظر لـ3.6 مليون مهاجر كندى سنويا، إذ قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء الماضى، إنه ليس وقت عطلات الشتاء.

ومقابل رفض كندا استقبال أي سائح أمريكى، فالولايات المتحدة ترحب بالكنديين القادمين جوا، دون حتى أن تجبرهم على أسبوعين عزل.

يقول مايكل كاتوريير، مدير شركة "كي إم سي" للنقل، إن ما حدث شكل فرصة جيدة لشركته، إذ بدأ في العمل على أسراب المهاجرين الراغبين في تسهيل رحلاتهم للولايات المتحدة وسط جائحة كورونا.

ويضيف كاتوريير، أن الرحلة تتكلف من المواطن الكندى نحو 1500 دولار، إذ يبلغ ثمن الرحلة الجوية لنيويورك نحو 400 دولار، بينما يتكلف نقل الكارافان الخاص بالأسرة لـ90 كيلومترا بواسطة الشركة 1000 دولار.

وتقول إحدى المهاجرات الستينيات القادمة إلى فلوريدا مع زوجها، إنها لم تكن لتتحمل الشتاء الكندي، مضيفة أنها أحبت أن تكون محاطة بالبهجة وليس الثلج.

يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في فلوريدا يبلغ ضعف حالات كندا، رغم أن عدد سكان فلوريدا لا يتجاوز نصف أعداد سكان كندا.

وسافر 10% من المواطنين الكنديين للولايات المتحدة العام الماضي؛ هروبا من برد الشتاء.

وتقول بلين، إنها لن تخوض تلك الرحلة هذا العام لأنها خائفة من العدوى، مشيرة إلى أنها حينها ستكون بعيدة عن وطنها دون تأمين صحي أو أسرة تعتني بها حال الإصابة.