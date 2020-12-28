السعودية: الحكم بالسجن على ميا الزهراني أكثر من 5 سنوات لتورطها في أنشطة مجرمة

قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في الرياض اليوم الاثنين، بسجن الناشطة الموقوفة ميا الزهراني 5 سنوات و8 أشهر، بعد ثبوت تورطها بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وذكرت صحف سعودية إلكترونية أن "المحكمة أدانت خلال جلستها التي عقدتها، اليوم الاثنين، المدعى عليها ميا الزهراني بارتكابها أفعالًا مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم".

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى ميا الزهراني-طبقا لقرار المحكمة- السعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما قررت المحكمة وقف تنفيذ عامان و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتهما إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغيًا.

وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانها الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا خلال المدة النظامية لذلك والتي تقدر بـ30 يومًا تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.

وأدانت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في الرياض في وقت سابق اليوم، الناشطة لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها سعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وتَضَمّن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغياً.