الكهرباء العراقية: الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا لا يزال مبكرا

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أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، أن الحديث عن الربط الكهربائي مع تركيا لا يزال مبكرا؛ لأنه إلى الآن لم تختبر اللمحات الفنية اللازمة لانضاج المشروع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الاثنين، عن موسى، قوله إنه لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل وزارة الكهرباء بشأن بدء العراق استيراد الطاقة من تركيا.

وكشف عن أن وزير الطاقة الإيراني سيصل إلى بغداد غدا الثلاثاء؛ لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات الواجبة الدفع للجانب الايراني، مبينا أن الديون تبلغ ملياري و600 دولار.

وأضاف أنه سيتم مناقشة تراجع إطلاق الغاز المجهز لمحطات الإنتاج مما تسبب بخروج 7 آلاف ميجاواط من المنظومة الوطنية، مما أثر وبشكل كبير على ساعات التجهيز.

وأكد موسى، أنه سيتم كذلك بحث الخطوط الناقلة للطاقة والمربوطة تزامنيا مع المنظومة العراقية بشكل مستفيض لمعالجة الموضوع.