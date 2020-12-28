إيران تسجل قرابة 6 آلاف إصابة و121 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل ما يقرب من 6 آلاف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و121 حالة وفاة جديدة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها الصحفي - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 5 آلاف و908 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی مليون و206 آلاف و373 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة يبلغ 5 آلاف و174 حالة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية.



وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 960 ألفا و751 شخصا حتى الآن، في حين توفي 121 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 54 ألفا و814 شخصا.



يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.