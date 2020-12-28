إسرائيل: تسجيل 3690 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 3690حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 35 ألف و591 حالة.



وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بلغ 3226، فيما بلغ عدد المتعافين 360 ألف و908، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني.



ودخلت إسرائيل مساء أمس الأحد إغلاقا صحيا هو الثالث منذ تفشى جائحة كورونا.



وسيستمر الإغلاق أسبوعين على الأقل، وسط توقعات بأن يتم تمديده ليستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع.



ويحظر بموجب الإغلاق الابتعاد عن المنازل لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد، باستثناء أماكن العمل الحيوية أو لتلقي علاج طبي أو اللقاح ضد كورونا.



ويسمح لعشرة أشخاص على الأكثر بالتجمهر في منطقة مسقوفة، ولعشرين شخصا على الأكثر في الهواء الطلق.



وستستمر الدراسة في رياض الأطفال وبعض الصفوف، بينما ستغلق جميع المصالح التجارية أبوابها ما عدا الحيوي منها.



وانطلقت في إسرائيل الأحد الماضي حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا.



وكانت إسرائيل، نجحت نسبيا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة إغلاقا صارما في وقت مبكر.



ولكن مع المسارعة لتخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف سبتمبر، وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني إلا أن الإصابات عاودت الارتفاع مجددا.