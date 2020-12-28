جازبروم تضخ كميات غاز أكبر من المتعاقد عليها إلى الصين

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم اليوم الاثنين إن كميات الغاز الطبيعي التي تضخها إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" اليوم تجاوزت الكميات اليومية المتعاقد عليها بنسبة 7ر59%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان جازبروم القول إن الكميات التي ستضخها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر الحالي ستزيد عن الكميات المتعاقد عليها بنسب 7ر66% و6ر73% و6ر80% لكل يوم من الأيام الثلاثة على الترتيب.

كان ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم قد قال في خطاب لعمال الشركة يوم الخميس الماضي إن صادراتها من الغاز الطبيعي مع استبعاد جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بلغت خلال العام الحالي حوالي 179 مليار متر مكعب.

وأشار إلى زيادة الصادرات إلى تركيا وهولندا وسلوفاكيا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن جازبروم وقعت عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز إلى ألمانيا واليونان خلال العام الحالي.

وتواصل جازبروم المحادثات مع الصين لزيادة صادرات الغاز عبر خط باور أوف سيبيريا إلى جانب إنشاء خطوط أنابيب جديدة.

في الوقت نفسه زادت الطاقة الإنتاجية لشركة جازبروم خلال العام الحالي عن الإنتاج الفعلي بمقدار 100 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي الإنتاج خلال العام أكثر من 452 مليار متر مكعب.