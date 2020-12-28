 فيديو.. مصرع 37 شخصا على الأقل في اصطدام حافلة بشاحنة وسط الكاميرون - بوابة الشروق
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فيديو.. مصرع 37 شخصا على الأقل في اصطدام حافلة بشاحنة وسط الكاميرون

نور رشوان
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 11:24 ص

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الاثنين، مقطع فيديو تم تصويره من موقع حادث اصطدام حافلة بشاحنة في وسط الكاميرون.

وأسفر الحادث عن مصرع 37 شخصًا على الأقل، بينهم عشر سيدات وأربعة أطفال، كانوا يستقلون الحافلة عندما اصطدمت بالشاحنة.

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