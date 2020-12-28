عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الاثنين، مقطع فيديو تم تصويره من موقع حادث اصطدام حافلة بشاحنة في وسط الكاميرون.

وأسفر الحادث عن مصرع 37 شخصًا على الأقل، بينهم عشر سيدات وأربعة أطفال، كانوا يستقلون الحافلة عندما اصطدمت بالشاحنة.