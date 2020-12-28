رئيس المحكمة الدستورية العليا: سأثبت لكم بالأدلة القطعية أن الله يحب مصر

هنأ المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية على ما وصفه بالجهود العظيمة التي تبذلها لتوعية الشعب المصري بمسائل دينه على النحو الوسطي الذي انتهجه الإسلام.

وقال مرعي، في كلمته خلال مؤتمر دار الإفتاء لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال عام 2020، اليوم الاثنين، إن هناك موضوع يريد التحدث فيه بعنوان «الله يحب مصر»، مشيرًا إلى أنه لم يقرأ عنه لدى مفسر أو عالم من العلماء الأجلاء، وإنما هو فيض من ربه عليه، على حد تعبيره.

وأضاف «سأثبت لكم بالأدلة القطعية الثبوت إن الله يحب مصر، حيث أن الأدلة في ذلك كثيرة»، متابعًا: «الدليل الأول هو أن الله أظهر ذاته لمصر، ولم يظهر ذاته لأي مكان آخر».

وأشار إلى الآية القرآنية: «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترامي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما ألإاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين».

وأوضح أن الدليل الثاني لحب الله لمصر هو أنه أسمع صوته لجزء من مصر، مشيرًا إلى الآية القرآنية: «وهل أتاك حديث موسى».

وتابع: «الدليل الثالث، هو أن اعتزازًا بمصر من الله عز وجل وحبًا لمصر من المولى عز وجل، سمى سورة من كتابه الكريم بجزء من مصر، وهي سورة الطور».