بعد أشهر من التحقيقات في قضية "الابنة المزيفة" للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، المعروفة بـ "مدام مايا"، عادت القضية إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات مايا المثيرة للجدل أمام القضاء.

وكشفت "مدام مايا"، سيدة الأعمال الجزائرية التي انتحلت صفة ابنة بوتفليقة، وتحاكم في اتهامات فساد، خلال التحقيقات تفاصيل معرفتها بالرئيس الجزائري، كما ورطت 13 مسؤولا جزائريا بينهم بوتفليقة نفسه، قائلة إنه أعطى لها الضوء الأخضر لتعظيم ثروتها.

وكانت النيابة الجزائرية طلبت الحكم بـ15 عاما سجنا ضد "مدام مايا" وعشر سنوات بحق ابنتيها إيمان وفرح، السبت الماضي، في محكمة "تيبازة" قرب الجزائر العاصمة بعد سماع المتهمين والشهود، واستمعت المحكمة أمس الأحد لمرافعات الدفاع.

ووفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإنه المتهمة الرئيسية "مدام مايا" أثارت الجدل بعدما عدلت عن أقوالها الأولي في القضية، وتحدثت عن منحها "الضوء الأخضر من قبل بوتفليقة لزيادة ثروتها".

وقضية "السيدة مايا" كما ورد في ملفها، تعود بدايتها إلى عام 2015 عندما استغل والديها صداقتهما مع بوتفليقة.

وحكمت المحكمة الابتدائية على "مدام مايا" واسمها الحقيقي زليخة شفيقة ناشيناتش (اسم عائلة زوجها) بالسجن 12 عاما وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (40 ألف يورو) وحجزها. البضائع.

وأدينت "مدام مايا" بتهم "غسيل الأموال" و"استغلال النفوذ" و"تبديد الأموال العامة" و"التحويل غير المشروع للعملة الأجنبية".

وتم تداول شائعات على نطاق واسع من قبل حاشية بوتفليقة بأن زليخة ابنه للرئيس المستقيل، ما سمح لها بالاستفادة من العديد من الامتيازات وحماية كبار المسؤولين مثل المدير العام الأسبق للشرطة اللواء عبدالغني هامل.

وقالت "مدام مايا" خلال التحقيقات بأنها التقت الرئيس الجزائري السابق، بصفتها السيدة زليخة شفيقة ناشيناتش دون تحديد موعد هذا الاجتماع، والذي أرسلها بدوره إلي الوالي محمد غازي لمنحها حق الانتفاع بحديقة مساحتها 15 هكتارًا.

وبعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، وتحديدا في يوليو 2019، اكتشفت الأجهزة الأمنية خلال تفتيش منزل "مدام مايا" في موريتي، وهو منتجع ساحلي أنيق في ضواحي الجزائر العاصمة، كهفًا حقيقيًا أشبه بمغارة "علي بابا"، على حد وصف صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وصادرت السلطات الجزائرية قرابة 800 ألف دينار جزائري، و 270 ألف يورو، و 30 ألف دولار، و 17 كيلوجراما من المصوغات الذهبية، كما كشف التحقيق عن صلاتها بعدد من كبار المسؤولين.

وحكم على وزيرين سابقين هما محمد غازي وعبد الغني زعلان وقائد الشرطة السابق عبدالغني هامل بالسجن عشر سنوات في هذه القضية كما طلب الادعاء خمسة عشر عاما في السجن لمحمد غازي وزعلان واثنتي عشرة عاما لهامل.