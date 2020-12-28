علق الإعلامي عمرو أديب على قرار مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور فصل مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، من الكلية لمدة عام، وذلك عقب مداخلة هاتفية أجراها الطالب مع الإعلامي وائل الإبراشي تحدث فيها عن تكدس الأعداد داخل الجامعة.



وناشد أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، لأستاذ الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، التدخل لحل المشكلة.



وتابع: «شاب صغير مش عاوزين قنوات الخونة تذيع الموضوع لازم الطالب يتعود يقول رأيه، لكن الحرية لها حدود، نشوف الحكاية ومنحسسش الناس إنها لو قالت رأيها ممكن يحصلها حاجة»، قائلًا إن قنوات الإخوان ستنتقد الدولة حتى وإن كانت الأمور جيدة.



وقرر مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور، أمس الأحد، فصل الطالب مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، من الكلية لمدة عام دراسي، وذلك بعد الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس التأديب، وصدر القرار رسميا من إدارة الكلية بدون توضيح سبب الفصل، في الوقت الذي أكد فيه الطالب أن التحقيق جرى معه بخصوص مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثا عن الزحام داخل قاعات الكلية، بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.