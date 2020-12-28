 المملكة المتحدة تستعد للموافقة مع لقاح استرازينيكا مع تزايد الحاجة للقاحات - بوابة الشروق
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المملكة المتحدة تستعد للموافقة مع لقاح استرازينيكا مع تزايد الحاجة للقاحات

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 1:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 1:22 ص

 تستعد المملكة المتحدة للموافقة على اللقاح الذي أنتجته شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد، لمنح البلاد أداة

قوية أخرى لمحاربة الجائحة مع تصاعد القلق من تزايد الإصابات.

ويمكن للهيئة التنظيمة للأدوية في بريطانيا الموافقة على استخدام اللقاح خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأن المداولات سرية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا باسكال سوريوت ومسؤولو الصحة في بريطانيا قد قالوا في وقت سابق إنهم يأملون في الموافقة على اللقاح بحلول نهاية العام.

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