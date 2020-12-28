رئيس المعامل المركزية للصحة: نجري حوالي 11 ألف مسحة لكورونا يوميا

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس إدارة المعامل المركزية لوزارة الصحة، إنه يتم إجراء حوالي 11 ألف مسحة لكورونا يوميًا خلال الفترة الأخيرة، معقبة: «ممكن يوصلوا في يوم 8 آلاف، ويوم 10 آلاف، وآخر 12 ألف».

وأضافت الجندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن الـpcr قد تظهر سلبية في فترة حضانة الفيروس، ناصحة باللجوء إلى العزل المنزلي حال المخالطة، على أن يتوجه المشتبه به إلى المستشفى عند ظهور أعراض.

وأوضحت أن مسحات الـpcr تتعرف على كميات معينة من الفيروس، بحيث لا تستطيع تحديد عما إذا كان المريض مصابًا حال كانت أقل من الكمية المحددة.

وأكدت أن وزارة الصحة حتى الآن لم تصرح لأي معمل خاص بإجراء مسحات الـpcr، مرجعة ذلك إلى أن الوزارة لديها قسم وقائي لترصد الحالات غير موجود في أي من المعامل الخاصة.