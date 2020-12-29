 واردات أمريكا من نفط جنوب السودان تصل إلى أعلى مستوى لها منذ عامين - بوابة الشروق
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واردات أمريكا من نفط جنوب السودان تصل إلى أعلى مستوى لها منذ عامين

النفط - ارشيفية
النفط - ارشيفية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 11:10 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 11:10 م
أظهرت بيانات إدارة الجمارك الأمريكية، أن مصفاة نفط "بار هاواوي الأمريكية استقبلت خلال الشهر الحالي 7ر951 ألف برميل من نفط مزيج النيل الذي تنتجه جنوب السودان، وهي أكبر كمية نفط تصل إلى الولايات المتحدة من جنوب السودان خلال شهر واحد منذ أكثر من عامين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ناقلة النفط "ألاندرا إيجل" فرغت هذه الكمية من النفط في ميناء هونولولو يوم 21 ديسمبر الحالي.

وكانت هذه الكمية من إنتاج شركات "نايل بتروليوم" و"أو.إن.جي.سي نايل جانجا " و"سي.إن.بي.سي  إنترناشيونال" و"بتروناس كاريجالي" في جنوب السودان.

وقال إيمانويل بيلوسترينو محلل أسواق النفط في شركة كبلر للاستشارات إن هذه أكبر كمية شهرية تصل من جنوب السودان إلى الولايات المتحدة منذ أواخر 2018.

كانت أخر شحنة من نفط مزيج النيل تصل إلى الولايات المتحدة قبل الشحنة الحالية قد وصلت في يونيو الماضي بحسب بيانات إدارة الجمارك الأمريكية.

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