جمعية المحامين البحرينية: سننسحب من عضوية اتحاد المحامين العرب في حالة واحدة

علق نقيب المحامين رجائى عطية، على الخطاب الموجه من رئيس جمعية المحامين البحرينية إلى كل النقباء العرب والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب، قائلا: "أنقل لكم ما جاءني والحسرات تملأ قلبي".

وجاء في نص خطاب رئيس جمعية المحامين البحرينية الموجه إلى كل النقباء العرب والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب، الذي يشجب فيه ما يحدث في الفترات الأخيرة من محاولات التعدي على الاتحاد ومقره والنيل من مقدراته، مطالبا الجميع بالتعاون لإصلاح ما تم إهداره ووجوب احترام رئيس الاتحاد - نقيب مصر، ومكانة مصر واحترام الشرعية.

ونبه رئيس جمعية المحامين البحرينية إلى أنه في حال استمرار هذا الوضع، سيفكرون جديا في الانسحاب من عضوية الاتحاد.