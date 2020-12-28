الشرطة الإيطالية تقبض على مجرم بعد هروبه عدة مرات

قالت الشرطة الإيطالية في مدينة نابولي اليوم الاثنين إنها ألقت القبض على مجرم مطلوب للعدالة ظلت تقتفي أثرة منذ سنوات.



كان الرجل قد تمكن مرارا وتكرارا من تجنب القبض عليه في الماضي - ولكنه لم يتمكن هذه المرة.



وقالت الشرطة إن رجال الشرطة ألقوا القبض عليه في بلدية جراجنانو بالقرب من منزله.



كان الشاب البالغ من العمر 40 عاما مطلوبا للعدالة بتهمة الابتزاز المشدد منذ عام 2018. ويعتبر رئيس عصابة إجرامية تمارس أعمالًا غير مشروعة في جراجنانو وحولها.



في عام 2013، أوقفت وحدة شرطة الدرك (كارابينيري) المشتبه به لكنه تمكن من الفرار.



وبعد ذلك بعامين، هرب من الشرطة بالقفز من فوق جسر على الطريق السريع. وفي عام 2018، أفلت من الاعتقال بالفرار عبر منطقة غابات.



واكتشف المحققون منذ ذلك الحين أن الرجل استمر في العودة إلى منازل عائلته في جراجنانو.



وكان منزله مجهزا بكاميرات مراقبة ومحميا بالكلاب، لكن الشرطة تمكنت من الوصول اليها هذه المرة واعتقاله.



وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، شغل الرجل موقعا هاما في منطقة جراجنانو على صلة بمافيا كامورا.