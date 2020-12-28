داود أوغلو يتّهم حكومة أردوغان بالتضحية بحياة العمال الأتراك

انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يقل عن 2000 ليرة تركية.



وقال داوود أوغلو في تصريحات له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحكومة اتخذت قرارها بالحد الأدنى الجديد للأجور! الحكومة ضحّت بالعامل الذي كان معنيا بإحضار الخبز لمنزله في هذا الوقت العصيب!".



وأضاف أنّ "الحكومة التي قدمت المليارات للمقاولين المؤيدين، وحكمت على عمالنا بالحد الأدنى للأجور على حدود الجوع." وأردف: "سنأتي للحكم ونحل المشكلة".



وأعلن أحمد داود أوغلو عن اقتراح حزبه للحد الأدنى للأجور بـ 3 آلاف و 300 ليرة تركية، من أجل تجاوز حد الجوع.



وتعتزم الحكومة التركية رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 22%العام المقبل، في ظل رفض من جانب النقابات العمالية وأحزاب المعارضة، التي تقول إن هذه النسبة غير كافية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.



ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزيرة العمل زهرة زمرد القول في أنقرة اليوم الاثنين إن الحد الأدنى الشهري للأجور سوف يبلغ 1826 ليرة (377 دولار).