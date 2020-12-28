قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن مديرية الصحة في المنيا، تنظم غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية اسطال بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 28، 29 ديسمبر الحالى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.