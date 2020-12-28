كيف تحافظِ على صحة طفلك حديث الولادة في الشتاء؟

يمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة بالبرد الموسمي والإنفلونزا والعدوى، وذلك بغض النظر عن مدى الصحة أو قوة نظام المناعة، حيث لا يمكن استبعاد احتمال الإصابة بالمرض في هذا الموسم تمامًا، لكن الخوف الحقيقي خلال هذه الأشهر الشتوية يكون على الأطفال حديثي الولادة؛ وذلك لأنهم أكثر عرضة للعدوى والإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى أن بشرتهم ناعمة للغاية؛ ما يزيد خطر الإصابة بالتهابات الجلد والطفح الجلدي.

ونشر موقع "بيرنتس" مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة وأمان الأطفال حديثي الولادة.

• الاستحمام

يجب الاهتمام بتحميم الأطفال حديثي الولادة في الشتاء، حيث يمكن أن يستحم الطفل بالماء الفاتر في الأيام الدافئة، وفي الأيام شديدة البرودة فقط، يمكن أخذ منشفة مبللة ومسح جسمه قبل تغيير الملابس، حيث يقلل ذلك من خطر الإصابة بالأمراض ويساعد على الاحتفاظ برطوبة الجلد.

• التزييت

يمتص الهواء البارد والجاف في الشتاء كل الرطوبة من بشرة الأطفال؛ ما يجعلها جافة ومتقشرة، لذلك يجب الحفاظ على ترطيب البشرة، حيث يحتاج الطفل إلى تدليك جسمه مرتين على الأقل يوميًا في الشتاء؛ وذلك لكي يُمتص الزيت في أعمق أنسجة الجسم ويحافظ عليها رطبة، كما أن التزييت يجعل عظام الطفل أقوى.

• قضاء بعض الوقت في الشمس

يعتبر ضوء الشمس هو أكبر مصدر لفيتامين (د)، وهو عنصر غذائي أساسي لعظام أقوى وتعزيز المناعة؛ لذلك يفضل قضاء بعض الوقت في الشمس، خاصة بعد تغيير الملابس أو الاستحمام، حيث يُعتقد أيضًا أن أشعة الشمس تقتل الجراثيم وتوفر الدفء لجسم الطفل.

• ارتداء الكثير من الطبقات

يجب الحرص على أن يرتدي الطفل حديثي الولادة الكثير من طبقات الملابس، حيث يساعد ذلك على الشعور الدائم بالدفء حسب التغير في درجة الحرارة، ويمكن أيضا أن تكون الطبقة السفلية محكمة، وفوق ذلك يمكن إضافة بنطلون وقميص طويل الأكمام ثم الطبقة الأخيرة من السترة والقبعة والجوارب الدافئة، مع الحرص الدائم على تغطية الرأس.

• تجنب البطانيات الثقيلة

يُنصح دائمًا باستخدام بطانية خفيفة والحفاظ على درجة حرارة الغرفة مثالية، وذلك لأن البطانية الثقيلة قد تجعلهم غير مرتاحين ويواجهون صعوبة في تحريك أذرعهم وأرجلهم تحتها.

• التطعيم

يعد الشتاء هو موسم الأمراض والعدوى، لذلك تعتبر أفضل طريقة لحماية المولود الجديد هي تطعيمه، والتأكد من اتباع جدول اللقاحات الخاصة بهم بدقة، دون تخطي أو فقدان أي منها.