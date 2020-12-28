تركيا تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 22% العام المقبل

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تعتزم تركيا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 22%العام المقبل، في ظل رفض من جانب النقابات التي تقول إن هذه النسبة غير كافية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة العمل زهرة زمرد القول في أنقرة اليوم الاثنين إن الحد الأدني الشهري للأجور سوف يبلغ 1826 ليرة (377 دولار).

وكانت دراسة أجراها اتحاد النقابات العمالية التقدمية قد كشفت أن نصف العاملين في تركيا، البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، يحصلون على مرتب شهري يساوي الحد الأدني للأجور أو يقترب منه.

وقالت رئيسة الاتحاد أرزو تشركس أوغلو " في ظل تراجع الدخول بسبب جائحة كورونا، فإن الحد الأدني الجديد للأجور أصبح له أهمية أكبر للعاملين".

وأضاف: "لقد طالبنا بحد أدنى يبلغ 3800 ليرة، الرقم الذين تم الاعلان عنه غير مقبول".

ووصف الاتحاد التركي لنقابات العمال الذي يمثل العمال في المفاوضات الخاصة بالأجور الزيادة بأنها " غير ملائمة". ولكن ليس لدى النقابات خطط فورية لمواجهة قرار الحكومة.