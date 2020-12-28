لجنة جمع السلاح بالسودان تؤكد تكثيف نشاطها في الفترة المقبلة

اتخذت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، عدة قرارات أهمها الاستمرار في جمع السلاح وتكثيف عمليات الجمع، وتعيين قوات بالولايات لمتابعة هذا الأمر والعمل على استخدام أجهزة كشف حديثة وكلاب بوليسية لضبط السلاح غير المقنن.



ورأس الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، بحضور عدد من الوزراء وولاة الولايات وقادة الأجهزة الأمنية.



وأوضح الفريق ركن عبد الهادي عبدالله عثمان المنسق الفني للجنة العليا والناطق الرسمي باسمها، في تصريح صحفي، أن اللجنة قررت منح فرصة للمواطنين الذين يملكون سيارات الدفع الرباعي لترخيص سياراتهم.