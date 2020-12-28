البرازيل من مصدر عالمي للحوم الحيوانية لمعقل لصناعة الغذاء النباتي

لاحظت لويزا تفارز المنضوية تحت عقيدة الكريشنا المعتقدة بقدسية الغذاء البناتي مدى تحول البرازيليين مأخرا لثقافة النباتية فغادرت المعبد الجبلي وفتحت شركة صغيرة لبيع الطعام النباتي ورغم تزامن ذلك مع جائحة كورونا إلا أن عمل تفارز لقى نجاحا باهرا لتبيع 400 وجبة أسبوعيا.

وبحسب صحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية تضاعف عدد البرازيليين النباتيين خلال الـ6 أعوام الماضية ليبلغ 30 مليون شخص ما يعادل 14% من البرازيليين.

ويقول برونو فونتيكا مدير شركة الجزارين الجدد المشتغلة بالغذاء البناتي، إن الأمر أشبه بثورة، بينما يعتقد مديرين شركات أخرى إن أغلب الطعام البرازيلي سيصبح نباتى خلال بضع سنين، بينما ستتطور تقنيات تقليد اللحوم الحيوانية ببدائل نباتية لحد يجعل المتذوق لا يفرق بين البرجر العادي وبرجر بروتينات الفاصوليا أو المصنوع من عصير البنجر.

ويقول غوستافو ويجنانو مدير جمعية الطعام الجيد، إن العقبة الأساسية كانت في تحدى الثقافة البرازيلية القائمة على أكل اللحوم إذ أن الأطباق الشعبية أغلبها من اللحوم ولكن مع تقنيات تقليد الطعم الحيواني في بديل نباتي أصبح من السهل إقاع الناس بالتحول للنباتية.

وتعمل ساندرا لوبيز مديرة جمعية الرحمة بالحيوانات على إقناع المدارس بتقليل وجبات اللحوم الحيوانية لديها بـ20% لتلاقي تجاوبا ملحوظا.

وساهم المشاهير المتحولون للنباتية بتشجيع الكثيرين على ترك اللحوم الحيوانية وأبرزهم المطربة أنيتا والمدون الشهير فليباي ناتو والمذيعة شوشة ميغلانا.

وشهدت الأعوام الماضية تحول شركات شهيرة بتصدير اللحوم الحيوانية في البرازيل لإنتاج الكثير من الأطعمة النباتية مثل آوت باك ستيكهاوس التى بدأت بإنتاج أنواع من البرجر النباتي، بينما قامت جاي بي إس بإنتاج الكثير من الأطعمة النباتية.

ويقول ماركو ليتا مدير شركة فيزينتا فتورا المتخصصة بالطعام البناتي، إنه بدأ بالتعاقد لتصدير الطعام البناتي لهولندا وإنجلترا وألمانيا.