بريطانيا تحظر العروض الترويجية للأطعمة غير الصحية في أبريل 2022

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها ستحظر عروض "اشتر واحدًا واحصل على الآخر مجانًا"، للأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات أو الملح، وكذلك إعادة التعبئة المجانية للمشروبات المحلاة في المطاعم بداية من أبريل 2022، في أحدث خطوة تتخذها ضمن خطتها لمواجهة مشكلة البدانة وتحسين الصحة العامة.

وقال وزير الصحة العامة، جو تشرشل: "نقيد العروض الترويجية ونتخذ إجراءات عديدة لضمان أن تكون الخيارات الصحية هي الأسهل. إن توفير الظروف التي تساعد كل شخص على تناول طعام صحي أكثر بشكل منتظم، مسألة حاسمة لتحسين صحة الناس"، وفقا لوكالة رويترز.

وحظرت بريطانيا في البداية عروض "اشتر واحدًا واحصل على الآخر مجانًا" على الوجبات السريعة في يوليو، وأعلنت أيضا تدابير مثل حظر الإعلانات على التلفزيون والإنترنت للأطعمة غير الصحية قبل 9 مساء.

واتخذت الحكومة خطوة أخرى الشهر الماضي واقترحت فرض حظر كامل على الإعلانات عن الطعام غير الصحي على الإنترنت.