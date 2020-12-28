موسكو تبدأ تسجيل المواطنين الذين تفوق أعمارهم 60 عاما للتطعيم ضد كورونا

بدأت السلطات الروسية في موسكو، اليوم الاثنين، تسجيل المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما عن بعد، استعدادا للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قوله إن كبار السن هم أكثر الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.

وكان عمدة موسكو قد أعلن، أمس الأحد، أنه بعد موافقة السلطات الصحية على إمكانية التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" للمواطنين الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما، ستفتح سلطات العاصمة اعتبارا من 28 ديسمبر التسجيل لتطعيمهم.

وتعتزم سلطات العاصمة تطعيم 6-7 ملايين شخص خلال الفترة القادمة.