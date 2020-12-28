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ميسي يؤجل حسم مصيره مع برشلونة لنهاية الموسم

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 12:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 12:30 ص

آجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحديث عن مسألة استمراره أو مغادرته للنادي الكتالوني، لنهاية الموسم الجاري.

 وكان ميسي قد طلب المغادرة في الصيف الماضي، بعد صراعات كبيرة مع الإدارة السابقة للنادي الكتالوني، إلا أن وصل به الأمر في نهاية المطاف وبقى رفقة ناديه.

وقال ميسي عبر قناة "لاسيكستا" الإسبانية:«لا أعرف ما إذا كنت سأغادر برشلونة أم لا، سأتحدث عن ذلك في نهاية الموسم. آمل أن أكون جزءًا من برشلونة كنادي أيضًا عندما أعتزل».

وأضاف:«قضيت العام بأكمله في إخبار بارتوميو أنني أريد مغادرة برشلونة. لكنه كان يقول دائما لا».

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.


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