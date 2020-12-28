 أفغانستان: مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الأمن في هجوم لحركة «طالبان» بإقليم «فرح» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أفغانستان: مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الأمن في هجوم لحركة «طالبان» بإقليم «فرح»

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 8:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 8:11 ص

 أعلن مسئولون محليون مقتل أحد أفراد قوات الأمن وإصابة إثنين آخرين في هجوم لحركة "طالبان" استهدف مقر شرطة منطقة "أناردارا" في إقليم "فرح".
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الإثنين عن حاكم الإقليم تاج محمد مجاهد قوله إن عناصر تابعة لحركة "طالبان" قامت بتفجير سيارة محملة بالمتفجرات بالقرب من مقر الشرطة، مشيرا إلى أن ذلك أعقبه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.
وأضاف أنه تم قتل عناصر من حركة "طالبان" خلال رد قوات الأمن على هذا الهجوم وقيامها بعملية تمشيط للمنطقة.
من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" حتى الآن على هذا الهجوم.

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