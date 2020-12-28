الكويت: استئناف الرحلات الجوية التجارية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية السبت المقبل

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات، وانتهائه بموعده المحدد نهاية يوم السبت المقبل.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ‏إنه تقرر فتح الحدود البرية والبحرية يومياً اعتباراً من يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثالثة مساءً، لافتا الى أنه ستتم مراجعة القرارات، وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أن المجلس استمع إلى شرح قدمه وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، والذي تسبب في إصابة أكثر من واحد وثمانين مليون شخص في العالم، بجانب نحو مليون و773 ألف حالة وفاة؛ حيث أكد عدم اكتشاف أية سلالات جديدة بفيروس كورونا في الكويت حتى اليوم.

وأشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أن ‏ وزير الصحة أحاط المجلس علماً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاح (فايزر– بيونتك)، كما طمأن المجلس بعدم رصد أية آثار جانبية غير متوقعة على شريحة العينة التي تلقت اللقاح خلال الافتتاح التجريبي للحملة يوم الخميس الماضي.

ودعا الفئات المشمولة بالمرحلة الأولى من التطعيم، إلى الإسراع في تلقي اللقاح حسب المواعيد المحددة لهم، مؤكدًا أن التطعيم هو الحل الأمثل للسيطرة على الجائحة.